Melania Trump humiliée par une ex-playmate qui confie avoir eu une relation avec son mari

"Que dire, à part : je suis désolée, je suis désolée". Karen McDougal s'est excusée sur CNN. Ancienne playmate, elle fut l'amante de Donald Trump. Elle a décidé de parler pour raconter sa version des faits, et demander pardon à Melania Trump. Pas sûr que la première dame des États-Unis, très affectée par les révélations sur les tromperies de son mari, humiliée, le lui pardonne aussi aisément. D'autant plus que Karen McDougal donne des détails dont elle se serait peut-être passée.



L'ex-playmate évoque notamment les premiers moments qu'elle a passés avec Donald Trump. "Après cette relation sexuelle, il a essayé de me payer, assure-t-elle. Et je ne savais pas quoi en penser. Je l'ai regardé et je lui ai dit : "Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ce genre de fille"". Karen McDougal confie avoir pleuré par la suite : "Ça m'a fait mal", dit-elle. Ce qui ne l'a pas empêchée par la suite de revoir celui qui n'était pas encore président des États-Unis. "C'était une vraie relation. Il y avait des sentiments entre lui et moi".



Karen McDougal n'est pas la seule femme qui assure avoir eu des relations sexuelles avec Donald Trump alors qu'il était en couple avec Melania Trump. Stormy Daniels, actrice dans de films pornographiques, a fait des révélations similaires.