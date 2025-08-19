Mémorandum : le Groupe Futurs Médias dans une situation critique

À l'instar de la plupart des entreprises de presse privées du Sénégal, le Groupe Futurs Médias traverse une crise économique et financière sans précédent. Les difficultés se sont nettement accentuées ces derniers mois, dues à l'interaction de plusieurs facteurs tant internes qu'externes relatifs à la baisse structurelle des recettes publicitaires et des ventes de journaux, au renchérissement imposé de certains coûts d'exploitation, aux redressements fiscaux sans appel, à des paiements en souffrance, à la concurrence agressive ou déloyale de certains acteurs et à une régulation laxiste du secteur.



En dépit de ces difficultés, le Groupe Futurs Médias s'est évertué, tant bien que mal, à se conformer à ses obligations légales, réglementaires, fiscales et sociales. Toutefois, malgré les efforts déployés et la bonne volonté manifestée par le Conseil d'Administration, la Direction Générale et l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, les déficits se sont accumulés au fil du temps. En conséquence, les centaines de travailleurs du Groupe connaissent des retards voire des arriérés de salaire.



En vue de trouver les voies et moyens de sauvegarder l'outil de travail, les emplois et les conditions de travail minimales, tout en s'acquittant de ses obligations fiscales et sociales, le Groupe Futurs Médias a organisé plusieurs concertations avec toutes les parties prenantes. Les responsables du Groupe se sont également rapprochés des institutions et administrations publiques concernées pour rechercher des solutions viables à la crise actuelle, dans le respect des lois et règlements.



Respectant la procédure prévue, conformément à Parti ce L61 et suivants de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 modifiée, portant Code du travail, l'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a été saisie. En dépit de l'intervention de l'inspecteur du travail en charge du dossier, l'examen de mesures alternatives s'est révélé infructueux. Après avoir considéré toutes les options susceptibles de préserver l'ensemble des emplois, il est apparu, en effet, que les marges réalisables sont largement inférieures aux économies nécessaires pour assurer la viabilité économique, l'équilibre financier et la croissance future du Groupe.



Il convient de souligner que le Groupe GFM a activement et sincèrement participe au processus jusqu'au terme des bons offices de l'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale.



De l'analyse objective de la situation, il ressort que l'entreprise se doit de choisir entre une disparition certaine ou sa restructuration. La seconde option s'impose. Elle se traduira par des mesures conjoncturelles et des ajustements structurels allant de la réduction des salaires à la séparation, déchirante mais inéluctable, avec une partie du personnel. D'autres réformes touchant à tous les aspects organisationnels et fonctionnels seront également opérées.



Le Groupe Futurs Médias qui, à son corps défendant, est dans une situation de redressement porte à la connaissance de l'opinion, de ses usagers et de ses partenaires qu'il se trouve dans l'obligation de mettre en œuvre un programme de restructuration en profondeur, impliquant une perte d'emplois pour des travailleurs parmi lesquels des responsables et des soutiens de famille.



Le Groupe Futurs Médias tient à rassurer toutes les parties prenantes sur la rigueur, l'objectivité, la transparence et l'équité qui entoureront la mise en œuvre de ce plan de redressement et de relance de l'organisation.



Dans la mise en œuvre de ce processus, nous comptons sur le soutien de tous nos partenaires. Ensemble et par la Grâce de Dieu, nous resterons debout et sortirons plus forts de cet épisode, malgré l'ampleur de la tâche et en dépit des menaces.