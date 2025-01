Menace d'expulsions des Etats-Unis : Des Sénégalais inquiets face au retour de Trump (Reportage)

Bien que les statistiques exactes ne soient pas disponibles, un nombre croissant de jeunes Sénégalais ont choisi ces dernières années de tenter leur chance au pays de l’oncle Sam, espérant améliorer leur situation économique et soutenir leurs familles restées au Sénégal.



L'inquiétude des familles restées au pays



Thierno Souleymane, dont le neveu vit aux États-Unis depuis fin 2022, exprime sa crainte face au retour au pouvoir du milliardaire américain, connu pour ses positions fermes sur l’immigration. « Ma famille et moi avons investi beaucoup d’argent pour permettre à notre neveu de partir aux États-Unis. Dieu merci, il travaille et nous soutient financièrement, même si nous n’avons pas encore vu le retour sur investissement. Il n’a toujours pas obtenu les papiers nécessaires pour devenir résident permanent », confie-t-il avec un soupçon de regret.



Sidi, résident de Grand-Yoff, un quartier populaire de Dakar, partage cette appréhension. Ayant tenté en vain de rejoindre les États-Unis, il s’inquiète pour le sort de son cousin, actuellement sur place. « La seule chose qu’il nous reste, c’est la prière. Il ne faut jamais sous-estimer sa puissance. Elle peut tout changer, même orienter le 47e président vers d’autres priorités », estime-t-il avec une lueur d’espoir.



L'angoisse des immigrés sur place



Tidiane Sow, installé aux États-Unis depuis 2023, attend un rendez-vous en juin pour régulariser sa situation. Il raconte son angoisse croissante : « Depuis hier, je dors l’œil à moitié fermé, pensant aux difficultés que j’ai dû surmonter avant d’arriver ici. Je crains que les nouveaux décrets n’influencent défavorablement mon dossier », dit-il, visiblement nerveux.



Une politique d'immigration controversée



Donald Trump a, par le passé, annulé plusieurs décrets pris sous la présidence de son prédécesseur, Joe Biden, qui avait limité les expulsions aux individus ayant commis des crimes graves ou représentant une menace pour la sécurité nationale. Fidèle à ses engagements de campagne, Trump promet aujourd’hui de mettre en place « le plus grand programme d’expulsion de l’histoire des États-Unis ». Cette politique inclut le rétablissement des mesures qu’il avait appliquées avant de quitter ses fonctions en janvier 2021.



Parmi ces mesures, le programme d'admission des réfugiés aux États-Unis a été temporairement suspendu, le temps de mener une évaluation sur ses implications en matière de sécurité publique et nationale. Ces décisions inquiètent de nombreuses familles sénégalaises qui craignent un retour en arrière et redoutent les conséquences dévastatrices d’une application stricte de ces politiques.



Une peur partagée



La situation illustre l’angoisse collective des familles et des immigrés sénégalais face à une politique migratoire perçue comme répressive. Entre prières et attentes, beaucoup espèrent que ces nouvelles mesures n’aggraveront pas leur situation et celle de leurs proches. Pour ces familles, l'avenir semble plus incertain que jamais.