Menace de ponction des salaires: les travailleurs de la santé se radicalisent et annoncent une grève de trois jours

L’Alliance des syndicats de la santé And/Gueusseum va dérouler son quinzième plan d’action dès lundi prochain, ce pour trois jours. Une façon, selon Sidiya Ndiaye et ses camarades, de répondre à leur ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr, qui menace de ponctionner le salaires des grévistes .



«Nous allons dérouler notre quinzième plan à partir de lundi, mardi et mercredi prochain. Et, nous allons évaluer pour voir. Nous aussi nous allons prendre nos mesures», prévient le secrétaire général de And/Gueusseum .



Répondant au ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui évoque une éventuelle ponction des salaires des grévistes, Sidiya Ndiaye de répondre : «nous pensions qu’il y avait un silence de Cathédrale. Maintenant, ils ont compris que And/Gueusseum est une force incontournable donc il faut l’attacher en brandissant des menaces. Mais , c’est peine perdue puisse que nous sommes des organisations syndicales responsables, nous savons à quoi nous attendre».



Et de lancer : «Au lieu de discuter, il faut proposer des solutions puisqu’aujourd ‘hui, personne ne se soigne dans ce pays» .