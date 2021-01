Menace fermeture maternité hôpital de Grand Yoff: le personnel sanitaire et les ‘’Badiéne Gokh’’ dénoncent une gestion partisane

La maternité de l’hôpital de Grand Yoff menacée de fermeture. À l’origine de cette mesure, la gestion partisane décriée par le personnel sanitaire et les ‘’Badiéne Gokh’’. Ces derniers exigent l’intervention des autorités.



« Nous avons convoqué ce point de presse en guise d’avertissement. Parce qu’un poste qui a été entièrement rénové, par la commune de Grand Yoff, avec à sa tête le maire Madiop Diop qu’on acclame pour le travail remarquable qu’il a fait avec un équipement flambant neuf. Toutes les salles ont été équipées par la commune. Et depuis le 27 novembre, nous avons procédé à l’ouverture. Mais le District nord, avec à sa tête le médecin Chef, nous empêche de travailler », dénonce Hélène Faye, trésorière du comité de développement.



Mieux, poursuit Mme Faye : « Il y a une logistique qui doit accompagner le travail, les vaccins, le matériel des PNT. Parce qu’il y a des malades de la tuberculose qui sont là, la consultation post-natale, prénatale, tout cela est bloqué par le médecin-chef. C’est pourquoi, nous interpellons le chef de l’Etat et le ministre de la santé ».