Menaces de morts présumées dans l’affaire Sonko: un ingénieur en Télécommunication en garde à vue

Les arrestations suite aux menaces de mort présumées proférées à l’endroit des autorités étatiques dont Mahmoud Saleh, dans l’affaire Ousmane Sonko, se poursuivent. Après Bawar Dia, agent à la Sonatel-Médina, un ingénieur en télécommunication du nom de Dahirou Thiam, a été arrêté et placé en garde à vue jeudi matin.



Cadre du parti Pastef Les Patriotes, il été cueilli par le Groupe d’intervention criminelle (Gic) de la Division des investigations criminelles (Dic).



Selon Libération, lors de son interrogatoire, en position de garde à vue, Bawar Dia, avait indiqué aux enquêteurs que c’est Dahirou Thiam qui lui aurait demandé de réactiver la fameuse puce qui aurait servi à menacer des autorités alors qu’elle était suspendue en ce moment.



Il a aussi confirmé avoir remis les numéros des autorités mais jure qu’il ne savait pas que c’était pour délivrer des menacer. Le journal informe que les explications servies par Dahirou Thiam n’ont pas convaincu les policiers qui l’ont placé en garde à vue.



Dans cette affaire, plusieurs personnes ont été arrêtées dont la femme de l’administrateur du Pastef, Patricia Mariame Ngandoul, et l’assistante de Sonko Fatima M’bengue.



Pour rappel, Ousmane Sonko a été accusé de "viols répétés" et de "menaces de mort" par une masseuse d'un institut de beauté, du nom de Adji Sarr âgée de 21 ans.