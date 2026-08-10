Mendicité des talibés et radiation de policiers stagiaires : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement

Le député Guy Marius Sagna a adressé deux questions écrites au gouvernement sénégalais. Les interpellations portent sur l'application des lois contre la mendicité des enfants et sur la radiation d'élèves sous-officiers de police. L'information a été rendue publique par le parlementaire.



Sur la question de la protection de l'enfance, l'élu dénonce l'inefficacité de la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005. Textuellement, « l'article 3 dit ceci : quiconque organise la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit, ou embauche, entraîne ou exerce une pression sur une personne pour qu'elle mendie, sera puni ». Guy Marius Sagna constate une hausse du phénomène. Selon lui, les enfants font l'objet d'une traite exigeant au moins 500 FCFA par jour, avec un recours aux « QR codes » en plus de la sébile traditionnelle. Il interroge les autorités sur les mesures concrètes prises pour appliquer la législation.



Le second dossier concerne la radiation, le 12 juin 2026, de 29 élèves stagiaires de la 49e promotion de l'école des sous-officiers de police de Kaolack. Le député affirme que la mesure a été notifiée par appel téléphonique. Il demande au gouvernement « d'annuler cette radiation », de « réintégrer ces 29 élèves stagiaires » et de « régulariser leur situation administrative et salariale ». Guy Marius Sagna réclame également l'ouverture d'une enquête administrative interne pour établir les responsabilités et prévenir de futurs dysfonctionnements.