La CEDEAO adopte de nouvelles politiques pour le sport, la jeunesse et le volontariat

Les ministres de la Jeunesse et des Sports des États membres de la CEDEAO ont adopté de nouvelles politiques régionales relatives au sport, à la jeunesse et au volontariat. L'information provient d'un communiqué de la CEDEAO publié à l'issue de la réunion ministérielle tenue les 30 et 31 juillet 2026 à Dakar.



Cette décision s'inscrit dans le cadre de la Vision 2050 de l'organisation régionale. Selon la CEDEAO, cette rencontre constitue « une étape majeure dans le processus de renforcement des politiques communautaires en faveur de la jeunesse, du sport et du volontariat ». L'objectif affiché est d'accompagner une initiative qui « ambitionne de bâtir une communauté des peuples plus intégrée, plus prospère et plus inclusive ».



Les ministres ont validé la politique du sport et la politique de la jeunesse, toutes deux assorties d'un plan d'action stratégique pour la période 2026-2035. Ils ont également adopté le document stratégique du Programme des Volontaires de la CEDEAO. Selon la même source, ce dernier outil est « destiné à renforcer l'engagement citoyen, la solidarité régionale et la participation des jeunes au développement durable ».