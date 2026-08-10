Météo : l'Anacim annonce des orages et des pluies dans plusieurs régions du 10 au 13 août

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié ses prévisions météorologiques valables du 10 au 13 août 2026 à minuit.



Au cours des prochaines 24 heures, des orages et des pluies sont attendus dans les régions du Sud, de l’Est et du Centre du pays, avec des risques d’extension vers le Nord, selon l’Anacim.



Dans la journée de mardi, les manifestations pluvio-orageuses devraient davantage se concentrer dans le Sud-Ouest, avec toutefois des débordements de pluies faibles attendus au Centre-Ouest et dans le Sud-Est.



La journée de mercredi sera, en revanche, globalement stable sur l’ensemble du territoire. La Casamance fera exception, avec des pluies faibles prévues dans cette partie du pays.



En raison des précipitations attendues, la chaleur devrait être moins ressentie dans les localités de l’intérieur du pays ce lundi et mardi. Elle devrait toutefois s’accentuer dans la journée de mercredi.



L’Anacim précise par ailleurs que les visibilités seront généralement bonnes sur l’ensemble du territoire. Les vents souffleront de secteur ouest à sud-ouest, avec une intensité faible à modérée.