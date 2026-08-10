Cité Ainoumady : une salle de jeux de hasard démantelée par la gendarmerie

La Brigade territoriale de Keur Massar a procédé, le samedi 08 août 2026, aux environs de 11 heures, au démantèlement d’une salle de jeux de hasard située à la cité Ainoumady, à Keur Massar.
Selon la Gendarmerie nationale, cette opération fait suite à de multiples réclamations des populations riveraines, qui dénonçaient les désagréments et divers préjudices liés aux activités de cet établissement.
Exploitant ces informations, les gendarmes ont investi les lieux et procédé au démantèlement de la salle.
L’opération a permis la saisie de douze (12) unités centrales et de douze (12) téléviseurs à écran plat de petit format
L’opération a permis la saisie du matériel: douze (12) unités centrales ; douze (12) postes téléviseurs à écran plat de petit format.
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