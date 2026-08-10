Sénégal : l'économie d'énergie intégrée au programme de l'école élémentaire dés la rentrée 2026-2027

L’économie et la maîtrise de l’énergie intégreront les programmes de l'enseignement élémentaire sénégalais dès la prochaine rentrée scolaire. La mesure résulte d'une collaboration entre l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME) et le ministère de l’Éducation nationale. L'information a été communiquée par l'AEME.



Le dispositif a fait l’objet d’une phase test dans des établissements de Dakar-Plateau et des Parcelles Assainies. L'initiative sera progressivement généralisée à l'ensemble du territoire pour promouvoir l'efficacité énergétique.



Sur le plan pédagogique, les autorités ont produit 42 textes et quatre livrets destinés aux élèves du CE1 au CM2. Dans un entretien accordé à l'APS, la directrice générale de l'AEME, Mame Coumba Ndiaye, a déclaré : « Si on veut ancrer des pratiques durables d’économie d’énergie dans la vie des ménages, il faut cibler les enfants ».



L'AEME prévoit d'étendre la sensibilisation à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur à travers des partenariats universitaires. L'organisme ambitionne de transformer les comportements et de maîtriser la demande énergétique nationale sur le long terme.