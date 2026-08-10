Sandiara : 27 milliards de FCFA annoncés pour moderniser la zone industrielle et l'agropole

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a dévoilé trois projets majeurs pour la commune de Sandiara. Les annonces ont été faites, dimanche lors de la cérémonie de la Journée mondiale de l'arbre au sein de la Zone économique spéciale (ZES) locale. L'information émane du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Le premier chantier concerne la mise à niveau de la zone industrielle pour un montant de 7 milliards de francs CFA. Les travaux comprennent la clôture du site en un an, l'aménagement des voiries et l'installation des réseaux d'eau et de traitement.



Le deuxième projet porte sur la relance de l’agropole intercommunal à partir de janvier 2027. L'infrastructure bénéficiera d'une enveloppe de 20 milliards de francs CFA, issue d'un programme national global de 350 milliards de francs CFA prévoyant 45 agropoles au Sénégal.



Le troisième volet concerne la mobilité avec la création d'une sortie sur l'autoroute à péage vers Sandiara et Mbour. Selon le ministre, le chef de l’État a instruit l’agence compétente pour un démarrage des travaux en 2027. Serigne Guèye Diop affirme qu'« avec ces trois projets, Sandiara va changer de visage ».



Sur le plan environnemental, le ministre a annoncé l'envoi d'une mission d'évaluation sur le terrain pour identifier les nuisances industrielles. Des sanctions sont prévues contre les contrevenants. L'autorité ministérielle a rappelé que « l’industrie n’est pas un ennemi du développement, au contraire. Sans industrie, moins de développement ».