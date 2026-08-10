Tivaouane : le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy officiellement mis en service

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, ont procédé ce lundi 10 août 2026 à la mise en service du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane. La cérémonie s'est déroulée en présence de Serigne Habib Sy Mansour, représentant du Khalife général des Tidianes. L'information émane du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.



L'infrastructure s'étend sur 6 hectares et compte 24 000 m² de bâtiments. La structure affiche une capacité de 300 lits et regroupe 25 services médico-chirurgicaux. L'ouverture de l'établissement s'effectuera de façon progressive. La première phase opérationnelle intègre les consultations externes, les urgences, le laboratoire, l'imagerie médicale, la pharmacie hospitalière et les fonctions support. Selon le ministère, ce déploiement par étapes vise à garantir « la qualité des soins, la sécurité des patients et la disponibilité des ressources humaines et techniques ».



L'autorité ministérielle précise que cet hôpital « renforce durablement l'offre de soins à Tivaouane et contribue à une meilleure équité territoriale dans l'accès aux services de santé ».