Menés 2 à 0 jusqu'à la 70e minute, Chelsea et Giroud renversent Southampton

Les Blues de Chelsea ont été renversant ce samedi lors de la 33e journée de Premier League. Menés par Southampton 2 à 0 jusqu'à la 70e minute de jeu, Antonio Conte et ses hommes ont pu compter sur un excellent Olivier Giroud qui a inscrit un doublé et permis à son nouveau club de remporter le match 3 à 2.

Eden Hazard a inscrit le deuxième but de Chelsea, qui revient à 7 points de Tottenham (4e) dans la course quasiment perdue d'avance à la quatrième place qualificative pour le Ligue des champions.



Les Spurs reçoivent cet après-midi (18h 45) le leader Manchester City qui doit l'emporter pour espérer devenir champion dès dimanche, en cas de défaite de Manchester United devant West Bromwich