Mer : 62 accidents et 70 morts, enregistrés depuis janvier 2019

Soixante-dix (70) individus sont morts en mer depuis janvier 2019. Ces chiffres ont été avancés par la Direction de la protection et de la surveillance des pêches qui a lancé une campagne de sensibilisation auprès des différents acteurs du secteur.



« Aujourd’hui, on constate beaucoup d’accidents en mer. L’Etat a été obligé de fournir beaucoup d’efforts et c’est dans ce cadre-là qu’aujourd’hui, on réalise cette sensibilisation. Nous sommes au niveau de la troisième trimestre de l’année 2019 et pour l’instant nous avons comptabilisé 62 accidents en mer avec un corollaire de 70 morts, 55 millions de matériels détruits. C’est énorme », a déploré Diamé Ndiaye, Chef du bureau de la formation et de la sensibilisation des pêcheurs artisanaux.



Il se prononçait en marche d’un atelier de formation organisé à Djiffer dans la région de Fatick, au centre du Sénégal.