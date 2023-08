Mercato : Abdou Diallo s'engage à Al Arabi SC au Qatar

Abdou Diallo va quitter le PSG et va s’engager à Al-Arabi au Qatar. Le joueur sénégalais prévoit de passer sa visite médicale au Qatar au cours du week-end, en vue de conclure un contrat de quatre ans, informe Taggat.





La même source rapporte que les négociations, menées par Abdou Diallo en personne, son représentant et le club, ont abouti à un accord combinant les aspects sportifs et sociaux.



Des projets sont prévus entre le Qatar et sa fondation, basée à Dakar, qui accompagne des jeunes étudiants sénégalais.