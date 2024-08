Mercato : Bamba Dieng pourrait quitter Lorient

Auteur d’une grosse préparation avec Lorient et d’un but lors de son premier match officiel de la saison, Bamba Dieng est logiquement convoité sur le marché des transferts.



Selon les informations de Footmercato, la tendance est clairement à un départ pour celui qui avait débarqué à Lorient contre 7 millions d’euros pour remplacer Terem Moffi en 2023. Et les offres ne manquent pas.



La même source rapporte que le joueur a déjà refusé une offre du Standard de Liège puisqu’il souhaite jouer en Ligue 1 ou dans un club des cinq grands championnats.



D’après Footmercato, d’autres clubs étudient actuellement son dossier. L’attaquant de 24 ans est également dans le viseur de l’Espanyol Barcelone. Le club catalan étudie encore la faisabilité du dossier, mais pourrait passer à l’action dans les prochains jours.



À un an de la fin de son contrat, le joueur sera logiquement abordable et risque donc d’agiter la dernière ligne droite du mercato estival. Surtout dans ce poste de numéro 9 qui est toujours très prisé par les clubs.