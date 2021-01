Mercato: Boulaye Dia a eu des contacts avec l’OM

Auteurs de 12 buts cette saison en Ligue 1 avec le Stade de Reims, Boulaye Dia s'est confié dans Top of the Foot sur RMC. L'attaquant de 24 ans a confirmé qu'il disposait d'un bon de sortie l'été dernier et qu'il avait été approché par l'OM: "Oui, il y a eu des contacts, mais ce n'est pas allé bien loin. Marseille, ça aurait été un projet intéressant".



L'international sénégalais a par ailleurs fait savoir qu'il y avait encore "des clubs intéressés" pour un transfert cet hiver, sans donner quelconque précision sur l'identité de ces équipes, rapporte RMC Sport.