PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Mercato – Cheikh Fall quitte l'AS Saint-Etienne et rejoint le Pau FC !



Mercato – Cheikh Fall quitte l’AS Saint-Etienne et rejoint le Pau FC !
Après trois saisons passées sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne, Cheikh Fall dépose ses valises sur le Béarn. Le jeune milieu de terrain sénégalais a rejoint Pau FC pour la suite de sa carrière.

Cheikh Fall ne jouera pas sous les couleurs de l’ASSE cette saison. Le jeune milieu de terrain sénégalais a en effet rejoint le Pau FC après trois saisons chez les Stéphanois. L’annonce a été faite ce mardi soir par le club béarnais. La durée du bail de cette opération n’a pas été donnée, mais le Pau FC a précisé que Cheikh Fall enfilera le numéro 6.
Aminata Diouf

Mercredi 20 Août 2025 - 12:07


