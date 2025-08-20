Mercato – Cheikh Fall quitte l’AS Saint-Etienne et rejoint le Pau FC !

Cheikh Fall est 🟡🔵 !



Le Pau FC et l'ASSE se sont mis d'accord sur le transfert définitif du jeune milieu sénégalais.

Après 3 saisons d'apprentissage chez les Verts, il rejoint le Béarn où il portera le numéro 6



Bienvenue, Cheikh. 👑 pic.twitter.com/OgYXbRuUJt

— Pau Football Club (@PauFootballClub) August 19, 2025



Après trois saisons passées sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne, Cheikh Fall dépose ses valises sur le Béarn. Le jeune milieu de terrain sénégalais a rejoint Pau FC pour la suite de sa carrière.Cheikh Fall ne jouera pas sous les couleurs de l’ASSE cette saison. Le jeune milieu de terrain sénégalais a en effet rejoint le Pau FC après trois saisons chez les Stéphanois. L’annonce a été faite ce mardi soir par le club béarnais. La durée du bail de cette opération n’a pas été donnée, mais le Pau FC a précisé que Cheikh Fall enfilera le numéro 6.