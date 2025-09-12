Mercato : Cheikhou Kouyaté signe à Amedspor en deuxième division turque

« Bienvenue Cheikhou Kouyaté ! Notre club a signé un contrat d’un an avec le footballeur professionnel Cheikhou Kouyaté pour la saison 2025-2026. Nous croyons qu’il apportera des contributions importantes sous notre maillot vert et rouge, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière à Amedspor. Nous espérons que ce transfert sera bénéfique pour notre club », a indiqué Amedspor dans ub communiqué.

Âgé de 35 ans, le champion d’Afrique 2022, passé notamment par West Ham et Crystal Palace, s’était entraîné plusieurs semaines avec l’équipe avant de finaliser son arrivée. Son expérience et son leadership sont attendus pour renforcer le groupe.

À Amedspor, Kouyaté retrouvera un autre Sénégalais, Mbaye Diagne, recruté également cet été. Les deux compatriotes auront pour mission d’aider le club à viser les premières places et espérer une accession en Süper Lig.

Libre depuis le 5 juin 2024, Cheikhou Kouyaté s’est engagé officiellement avec Amedspor, un club de deuxième division turque (TFF 1. Lig). L'international sénégalais a paraphé un contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2026.