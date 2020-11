Mercato: Chelsea pourrait être dans la course pour Messi

C'est le feuilleton de la saison. Où jouera Lionel Messi en 2021-2022? La star du Barça sera en fin de contrat en juin prochain. A 33 ans, l’attaquant des Blaugrana semble à un tournant dans sa carrière. Cet été, il a d’ailleurs clairement exprimé son désir de partir avant de faire machine-arrière pour ne pas entrer en conflit avec son club de toujours.



Mais les semaines passent, et alors que le Barça vit un début de saison difficile (13e de Liga), Messi n’a toujours pas prolongé. L’hypothèse d’un départ prend de l’épaisseur jour après jour. Libre de discuter avec le club de son choix à partir du mois de janvier, s’il ne prolonge pas en Catalogne, Lionel Messi pourrait donner une nouvelle dimension à sa carrière en Premier League.



Vers une bagarre City-Chelsea ?

Quand son départ était évoqué l'été dernier, Manchester City, où officie son ancien entraîneur Pep Guardiola, semblait être en pole pour l’accueillir. S’ils sont toujours intéressés, les Citizens pourraient avoir de la concurrence. D’après The Sun et ESPN, Chelsea envisagerait aussi d’entrer dans la danse. Les Blues seraient tentés de recruter la Pulga parce qu’il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer.



Et en dépit de la complexité de l’opération et des 250 millions d’euros dépensés au dernier mercato d’été, la direction du club anglais serait prête à supporter financièrement le salaire de la star argentine. Rien n’est gagné cependant pour Chelsea. Du côté de City, la récente prolongation de Pep Guardiola, désormais lié au club de Manchester jusqu’en 2023, est un atout de poids indiscutable pour attirer le sextuple Ballon d’Or.



RMC Sport