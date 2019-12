Mercato - Chelsea tenterait l’impossible pour enrôler Idrissa Gana Gueye

Six mois seulement après son arrivée en provenance d’Everton, Idrissa Gueye songerait-il déjà à quitter le Paris Saint-Germain ? Désormais autorisé à recruter par la FIFA, Chelsea entend frapper fort dès ce mois de janvier afin de renforcer considérablement l’effectif de Frank Lampard. Et d’après les renseignements du média Le 10 Sport, les dirigeants du club anglais lorgneraient notamment du côté du PSG. En effet, le portail sportif révèle qu’outre Julian Draxler, les Blues seraient très intéressés par Idrissa Gueye.



Une opération impensable pour le PSG ?



Considéré comme la meilleure recrue estivale du PSG après le portier costaricain Keylor Navas, l’international sénégalais n’est bien évidemment pas à vendre. Mais Chelsea voudrait tenter sa chance avec une offre gigantesque dans les prochains jours. Même si Leonardo s’active pour recruter une véritable sentinelle en tâtant les pistes menant à Sandro Tonali (Brescia) Allan (Naples) et Emre Can (Juventus Turin), le vice-champion d’Afrique en titre ne devrait pas bouger cet hiver.



Avec wiwSport et 7 sur 7