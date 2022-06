Mercato: Chelsea veut Sterling et Dembélé

Le quotidien britannique le Daily Mail rapporte que le club londonien a établi ses cibles prioritaires, et celles-ci se nomment Raheem Sterling et Ousmane Dembélé. Alors l'organigramme de Chelsea est en cours de restructuration, à commencer par la cellule de recrutement, le nouveau propriétaire américain veut s'appuyer sur son manager, Thomas Tuchel, pour apporter de la plus-value à son effectif et redevenir compétitif. Mais Boehly semble, aussi, oeuvrer dans l'ombre car selon The Athletic, il aurait discuté avec Jorge Mendes la semaine dernière pour évoquer l'avenir de Cristiano Ronaldo, en fin de contrat en 2023 avec United.



Dembélé et Sterling, cibles prioritaires de Tuchel



Le technicien allemand aurait ainsi évoqué la situation d'un de ses anciens poulains à Dortmund, qui arrive en fin de contrat au Barça le 30 juin prochain. Le problème pour faire venir le champion du monde à Londres réside dans le fait que celui-ci voudrait rester en Catalogne. Ces derniers jours, Xavi, le coach blaugrana, l'a même appelé pour le convaincre de prolonger son bail après avoir terminé meilleur passeur de la Liga la saison dernière. Mais un accord n'a pas encore été trouvé et le salaire exigé par le Français pose problème au Barça. Une contrainte que n'aurait pas les Blues, prêts à mettre 230 000 euros par mois sur la table pour s'attacher ses services.



En ce qui concerne Raheem Sterling, celui-ci n'a plus qu'un an de contrat avec les Citizens et Chelsea pourrait mettre près de 70 millions d'euros sur la table. Si l'international anglais a vu débarquer Erling Haaland comme concurrent principal à la pointe de l'attaque, le probable départ de Gabriel Jesus à Arsenal pourrait lui laisser l'opportunité de briller, avant une possible prolongation de contrat.



Mais la priorité pour les Blues est peut-être ailleurs. Après avoir perdu Antonio Rüdiger, parti au Real, et Andreas Christensen, en fin de contrat, Tuchel a toute une défense à rebâtir. S'il suit de longue date le Français Jules Koundé, un accord tarde à se faire avec Séville et le club londonien pourrait se pencher sur le joueur de la Juve, Matthijs de Ligt.