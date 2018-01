Mercato : Crystal Place met 17 milliards Fcfa pour avoir le duo Baye Oumar Niasse-Diafra Sakho

Le duo Baye Oumar Niasse-Diafra Sakho pourrait signer des contrats avec Crystal Place dans les jours qui viennent. Car, selon la presse anglaise le club londonien est en bonne voie de recruter les deux joueurs.



11 apparitions pour 5 titularisations, Baye Oumar Niasse est loin d’être l’attaquant numéro 1 d’Everton. De plus de l’arrivée chez les Toffees de l’attaquant turc, Cenk Tosun devrait pousser l'ancien de l'Uso à accepter l’offre de Palace, s’il veut participer à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018.

En effet, selon Evening Standard, la formation coachée par Roy Hodson est prête à débourser 13 millions de Livres, soit 9,5 milliards FCFA pour s’attacher les services de Niasse.



Pour Diafra Sakho , les choses semblent être plus en avance car, selon le Telegraph.co.uk : « Diafra Sakho a passé un examen médical à Crystal Place mercredi, après avoir accepté de quitter West Ham United. On attend les résultats de sa visite médicale pour l’officialisation de l’attaquant sénégalais de 28 ans. Sakho devrait coûter 10 millions de livres (soit 7,4 milliards) ».