Mercato : Edinson Cavani devrait retrouver Unai Emery à Villarreal

L'heure des retrouvailles à sonné du côté de Villarreal. En effet, le club espagnol aurait trouvé un accord avec un attaquant qui a déjà évolué sous les ordres d'Unai Emery lors de son passage au Paris Saint-Germain.



En quête d'un buteur, Villarreal avait d'abord porté son dévolu sur Moussa Dembélé, mais sans vraiment de succès. Alors que le début de saison se rapproche, le club a donc décidé de faire venir un joueur bien connu d'Unai Emery : Edinson Cavani, qu'il a eu sous ses ordres au PSG de 2016 à 2018.



Un accord déjà trouvé



Ainsi, selon Marca, l'attaquant de 35 ans, libre de tout contrat suite à son passage à Manchester United, devrait s'engager avec le Sous-marin jaune. En effet, il serait le choix numéro 1 de son ancien coach et les deux parties auraient déjà trouvé un accord. Le club n'attend plus que le départ de son actuel avant-centre Paco Alcácer, pour officialiser la venue d'El Matador. La saison dernière, le natif de Salto n'a joué que 20 matchs et inscrit deux buts.



Sujets Liés