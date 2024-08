Mercato : Federico Chiesa est un nouveau joueur de Liverpool

C’est maintenant officiel et confirmé, Federico Chiesa est un nouveau joueur de Liverpool. Son contrat est signé et il portera le numéro 14.



L’international Italien arrive en provenance de la Juventus et portera le numéro 14. Après un passage réussi à la Fiorentina, il a signé à la Juventus, club dans lequel il a pris une autre dimension, ce qui lui a permis de devenir notamment une vraie star de la sélection Italienne. Une grave blessure l’a stoppé dans son élan, mais il s’est repris et retrouve progressivement son niveau.



La dernière saison de Federico Chiesa à la Juve est sa meilleure en termes de nombre de matches de championnat (33). Il marqué 10 buts en 37 apparitions, toutes compétitions confondues.



Interrogé par le club, il a exprimé toute sa fierté. « Je suis très heureux d’être un joueur de Liverpool. Lorsque Richard Hughes m’a appelé pour me demander si je voulais rejoindre Liverpool, et que l’entraîneur m’a appelé – j’ai tout de suite dit oui parce que je connais l’histoire de ce club, je sais ce qu’il représente pour les fans. Je suis donc très heureux et j’ai hâte de commencer. »