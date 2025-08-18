Mercato : Habib Diallo pourrait rejoindre Al-Jeddah en prêt cet été

L’attaquant sénégalais Habib Diallo, sous contrat avec Al-Shabab, pourrait rejoindre Al-Jeddah cet été dans le cadre d’un prêt. Les clubs travaillent désormais à finaliser les derniers détails de l’opération.



Le club saoudien d’Al-Shabab pourrait laisser partir son attaquant sénégalais Habib Diallo cet été. Une offre de prêt est arrivée du club d’Al-Jeddah, également en première division saoudienne, et la direction d’Al-Shabab semble favorable à ce départ, à condition que le nouveau club prenne en charge l’intégralité du salaire du joueur. L’accord définitif reste cependant conditionné à l’aval personnel de l’ancien joueur de Strasbourg.



Arrivé à Al-Shabab en 2023 en provenance du club français de Strasbourg, Habib Diallo a disputé 33 matchs avec son équipe actuelle, inscrivant 5 buts et délivrant 4 passes décisives. La saison précédente, il avait été prêté à Damac, où il a participé à 28 rencontres, marqué 7 buts et offert 3 passes décisives. Les démarches pour finaliser le transfert nécessitent désormais l’accord du joueur sur les conditions du contrat, ainsi qu’une entente complète entre les deux clubs sur les aspects financiers et administratifs.