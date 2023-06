Mercato : Kalidou Koulibaly esquive une question sur son avenir

Annoncé en Arabie Saoudite et en Italie, Kalidou Koulibaly n’a pas voulu répondre à la question sur son avenir. Pour lui, ce qui est important, c’est la sélection.



« On est au Sénégal mais vous me parlez de Chelsea, du Naples, de l’Arabie saoudite. Si on est là, c’est l’occasion de parler du Sénégal. Quand je Suis en équipe nationale, je ne parle que de la sélection et quand je suis à Chelsea, je ne parle que de Chelsea. Le plus important, c’est que je serai performant l’année prochaine », a lâché Koulibaly lors d’une conférence de presse.