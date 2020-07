Mercato: Le Barça met Wagué sur le marché pour 9 millions d’euros, West Ham intéressé

A la quête de temps de jeu pour relancer sa carrière, son prêt à Nice n’a pas été productif pour le jeune latéral droit qui n’a disputé que 5 matchs, insuffisant pour que le club français ne lève l’option d’achat estimé à 10 millions d’euros. Depuis, le club espagnol qui est lié avec lui jusqu’en juin 2023, réfléchit sur la carrière du joueur de 21 ans. Son poste fortement concurrencé, il faut dire que Wague n’a pas su s’imposé dans l’effectif première ou tapé à l’œil du technicien Quique Setien.



Récemment, le club turc Fenerbahce s’intéressait à la paire Todibo-Wague. Les deux joueurs U23 ont été prêté cette saison. Si le président Ali Koç espère profiter de ses bonnes relations avec le club azulgrana pour atteindre son objectif, Barcelone a de grandes ambitions pour le joueur français qui est courtisé par l’OM. Son prix est fixé à 25 millions d’euros. Et pour Moussa Wague, il espère récupérer la somme de 9 millions d’euros.







C’est l’occasion pour West Ham de conclure un marché potentiel et de résoudre un problème de longue date avec un joueur susceptible d’avoir une décennie de football de haut niveau devant lui.Les Hammers s’intéressent depuis longtemps à l’arrière barcelonais. West Ham voulait racheter Wague en janvier. Cependant, le Guardian a rapporté qu’un accord de prêt avec une option permanente de 16 millions de livres sterling avait échoué.



West Ham est de retour dans le dossier Wague car il craint que Jeremy Ngakia ne puisse partir cet été à la fin de son contrat. L’équipe de David Moyes a enfin trouvé une forme, enregistrant des victoires récentes contre Chelsea et Norwich City, ce qui a presque assuré leur survie en Premier League. Maintenant, le club a un œil sur la fenêtre d’été et sur le renforcement de l’équipe.



Wiwsport