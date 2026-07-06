Mondial 2026 : l'Espagne crucifie le Portugal de Cristiano Ronaldo à la dernière minute

Le parcours de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde s’est achevé sur une note amère, le Portugal s’inclinant 1-0 face à son voisin espagnol lundi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
L’unique but a été inscrit par Mikel Merino dans le temps additionnel, scelle l’issue de cette rencontre décevante entre deux grandes puissances, disputée à Dallas.
L’unique but a été inscrit par Mikel Merino dans le temps additionnel, scelle l’issue de cette rencontre décevante entre deux grandes puissances, disputée à Dallas.
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