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Mondial 2026 : l'Espagne crucifie le Portugal de Cristiano Ronaldo à la dernière minute



Mondial 2026 : l'Espagne crucifie le Portugal de Cristiano Ronaldo à la dernière minute
Le parcours de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde s’est achevé sur une note amère, le Portugal s’inclinant 1-0 face à son voisin espagnol lundi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. 

L’unique but a été inscrit par Mikel Merino dans le temps additionnel, scelle l’issue de cette rencontre décevante entre deux grandes puissances, disputée à Dallas. 
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Moussa Ndongo

Lundi 6 Juillet 2026 - 23:21


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