Propos de la sénatrice paraguayenne : la FFF apporte son soutien à Kylian Mbappé et saisit le parquet

La Fédération Française de Football (FFF) a réagi après les propos jugés racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé. Dans un communiqué publié ce lundi, l’instance a indiqué vouloir engager une action en justice.



« Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire », a-t-elle notamment écrit.



La Fédération apporte son entier soutien à son capitaine, ses joueurs et plus généralement à toutes les victimes de tels « propos odieux ». Plus que jamais la FFF entend lutter contre le racisme et toute forme de discriminations. « Ces propos déshonorent ceux qui les tiennent et ceux qui les diffusent. Les joueurs de l’Équipe de France représentent la France, c’est notre pays qui est insulté ».