Coupe du monde unifiée Special Olympics 2026 : le Sénégal écrase la France (6-0) d'entrée

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe du monde unifiée Special Olympics 2026 en s'imposant avec autorité face à la France (6-0), ce lundi 6 juillet à Paris, lors de la première journée de la compétition.
Les Lions du Football unifié prennent ainsi la tête du groupe A, où figurent également la Jamaïque et le Brésil.
Après ce succès, les Sénégalais affronteront la Jamaïque le mercredi 8 juillet avant de boucler la phase de groupes face au Brésil, le jeudi 9 juillet.
La capitale française accueille, jusqu'au 11 juillet, la troisième édition de la Coupe du monde unifiée Special Olympics, une compétition qui réunit, au sein d'une même équipe, des joueuses et joueurs avec et sans déficience intellectuelle. Les rencontres se disputent sur quatre sites : le stade Charléty, le stade du PUC, le stade Dalmasso et le stade Ouest.
Les Lions du Football unifié prennent ainsi la tête du groupe A, où figurent également la Jamaïque et le Brésil.
Après ce succès, les Sénégalais affronteront la Jamaïque le mercredi 8 juillet avant de boucler la phase de groupes face au Brésil, le jeudi 9 juillet.
La capitale française accueille, jusqu'au 11 juillet, la troisième édition de la Coupe du monde unifiée Special Olympics, une compétition qui réunit, au sein d'une même équipe, des joueuses et joueurs avec et sans déficience intellectuelle. Les rencontres se disputent sur quatre sites : le stade Charléty, le stade du PUC, le stade Dalmasso et le stade Ouest.
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