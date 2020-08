Mercato: Liverpool prépare sa révolution... Ismaîla Sarr pressenti pour apporter du sang neuf aux Reds

Sacrés champions d'Angleterre, les Reds vont pouvoir se concentrer désormais sur le mercato. Et les pensionnaires d'Anfield ont les idées bien claires sur le sujet, selon le site français Footmercato.



Apporter du sang neuf, c'est ce que prévoient les Reds. Et Klopp voudrait un joueur qui viendrait renforcer le secteur offensif tout en amenant aussi de la concurrence à son trio Mohamed Salah-Sadio Mané-Roberto Firmino. Et à en croire les informations du Liverpool Echo, Ismaïla Sarr (22 ans) serait suivi de près, surtout depuis la relégation de Watford en Championship. Une affaire que les Reds compteraient bien saisir, eux qui avaient été bluffés par son doublé face à eux le 29 février dernier. Cet été, les Reds comptent bien s'offrir une petite révolution !



Ainsi, on apprend que l'écurie britannique est très intéressée par Jamal Lewis. Âgé de 22 ans, il évolue à Norwich, où son bail prend fin en 2023. Son prix est estimé à environ 11 millions d'euros. Dans l'entrejeu, le club de la Mersey a jeté son dévolu sur Thiago Alcantara. Libre dans un an, l'Espagnol semble arriver à la fin de son aventure au Bayern Munich. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Karl-Heinz Rummenigge, qui a confié : «Thiago a informé Hasan qu'il aimerait faire quelque chose de nouveau, et c'est ainsi. Vous devez l’accepter. Il a encore un contrat d’un an et s’il tombe d’accord avec un club, ce club devra payer une certaine somme».



Si, en Allemagne, on explique qu'aucune offre officielle n'est arrivée, Liverpool est en pôle sur ce dossier et devrait accueillir l'ancien du Barça cet été. Enfin, Liverpool devrait passer à l'attaque pour recruter un élément offensif. Encore plus si Divock Origi s'en allait.