Mercato : Marcus Rashford en route vers le Barça

Marcus Rashford est en passe de rejoindre le FC Barcelone sous forme de prêt avec option d'achat. Revenu d’un prêt de six mois à Aston Villa (17 matches, 4 buts), l’international anglais de 27 ans ne figure plus dans les plans de Ruben Amorim à Manchester United, son club formateur avec lequel il est pourtant lié jusqu’en 2028.



Selon l’Équipe qui cite The Athletic, toutes les parties sont tombées d’accord ce samedi pour un prêt en Catalogne, et que Rashford est attendu dans les prochains jours pour passer sa visite médicale.



Ce nouveau défi en Liga constitue un tournant pour le joueur, qui devra convaincre par ses performances s’il veut espérer figurer dans la sélection de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.