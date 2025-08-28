Mercato : Nampalys Mendy signe à Watford

Nampalys Mendy fait son retour en Angleterre. Libre de tout contrat, le milieu de terrain défensif s’est officiellement engagé avec Watford FC, actuel pensionnaire de Championship (D2 anglaise).
À 33 ans, l’international sénégalais n’est pas en terre inconnue, lui qui a porté les couleurs de Leicester City à 118 reprises. Champion d’Afrique 2022 avec les « Lions » de la Teranga, Mendy vient renforcer les Hornets avec son profil de récupérateur expérimenté et solide.
Le joueur a paraphé un contrat d’un an, assorti d’une option pour 2026 en cas de performances jugées convaincantes.
Mendy portera le maillot numéro 23 chez les Hornets.
