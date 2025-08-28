Réseau social
Mercato : Nampalys Mendy signe à Watford
Nampalys Mendy fait son retour en Angleterre. Libre de tout contrat, le milieu de terrain défensif s’est officiellement engagé avec Watford FC, actuel pensionnaire de Championship (D2 anglaise).
 
À 33 ans, l’international sénégalais n’est pas en terre inconnue, lui qui a porté les couleurs de Leicester City à 118 reprises. Champion d’Afrique 2022 avec les « Lions » de la Teranga, Mendy vient renforcer les Hornets avec son profil de récupérateur expérimenté et solide.
 
Le joueur a paraphé un contrat d’un an, assorti d’une option pour 2026 en cas de performances jugées convaincantes.

Mendy portera le maillot numéro 23 chez les Hornets.
 
Moussa Ndongo

Jeudi 28 Août 2025 - 17:58


