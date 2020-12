Mercato: Tuchel pourrait rebondir au FC Barcelone

Cela ne se fera sans doute pas avant la mi-février et le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Barça, mais selon la déclinaison allemande de Sky Sport, rapportée par RMC Sport, la piste la plus chaude pour Thomas Tuchel conduit au FC Barcelone.



Une piste rendue toutefois incertaine par l'instabilité à la tête du club catalan qui doit d'abord faire élire son nouveau président à la fin janvier.



Sky rappelle aussi que la Premier League est un "objectif naturel" de Tuchel, qui pourrait retrouver Edinson Cavani à Manchester united.