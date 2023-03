Mercato : Victor Osimhen est ouvert à tout

Meilleur buteur de Serie A avec 19 buts inscrits en 22 matches, Victor Osimhen (24 ans) réalise sa meilleure saison avec le Napoli. Lié aux Partenopei jusqu’en 2025, le Nigérian fait logiquement partie des attaquants les plus convoités. Après bientôt trois saisons passées en Italie, l’ancien Lillois voudra-t-il changer d’air ? Il semble ouvert à tout.



« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je pense que je suis sur la bonne voie. A la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble », a-t-il confié à Sport1.