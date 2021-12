Mercato: accord de principe entre Dembélé et la Juventus, selon la presse catalane

Le quotidien catalan Sport annonce ce jeudi un accord de principe entre Ousmane Dembélé (et son agent) et la Juventus. Alors que l'option d'une prolongation au Barça semble désormais refroidie, l'attaquant français pourrait donc atterrir en Italie cet été, à l'issue de son contrat.



Mais le journal, repris par RMC Sport, précise que lui et son entourage continuent d'être attentifs aux autres offres. Sport cite notamment le PSG, Manchester United et Newcastle.