Mercato : le Bayern Munich fixe le prix de Sadio Mané et Bouna Sarr

Le Bayern Munich est prêt à faire sauter la banque cet été pour s’offrir plusieurs recrues de choix. Et les Allemands comptent sur leur dégraissage pour amasser un joli pactole. Un sacré coup de poker. Les prix de Sadio Mané et Bouna Sarr sont fixés par le club bavarois.





Sky Germany explique que les pensionnaires de l’Allianz Arena se préparent à toutes les éventualités pour les dossiers de Harry Kane et de Walker et qu’ils comptent mettre une grosse somme de côté qui sera utilisée quand il faudra passer à l’offensive. Une belle enveloppe obtenue grâce au dégraissage.



Le média allemand Sky révèle les prix auxquels les Munichois comptent vendre leurs indésirables. Ainsi, ils espèrent récolter entre 1 et 3 millions d’euros pour Bouna Sarr. Ce dernier, libre en 2024, avait été acheté 8 millions à l’OM.



En revanche, le Bayern s’attend à perdre de l’argent avec Sadio Mané. On réclame 20 millions d’euros pour le joueur recruté pour 32 millions d’euros il y a un an.



Mais il faut aussi rappeler que plusieurs indésirables, dont Sadio Mané, Bouna Sarr ou encore Marcel Sabitzer, souhaitent rester. Un gros casse-tête en perspective.