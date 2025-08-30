Mercato : le Bayern Munich trouve accord avec Chelsea pour Jackson

Cela a également été confirmé par l'expert en transferts Fabrizio Romano, qui a déclaré que Jackson déménagerait au Bayern, initialement en prêt.

Le prêt de Jackson pour une saison coûtera aux Bavarois 15 millions d'euros, tandis qu'ils auront la possibilité de l'acheter l'été prochain, qui devrait atteindre 80 millions d'euros - mais qui ne sera pas obligatoire.

L'accord conclu entre les clubs comprend également un pourcentage sur les ventes futures, si le Bayern décide finalement d'acheter l'attaquant de Chelsea.

Jackson a rejoint la Premier League aux London Blues en provenance de Villarreal en 2023 pour la somme de 37 millions d'euros.

Avec Chelsea, l'attaquant sénégalais a fait 81 apparitions dans toutes les compétitions, marquant 30 buts et fournissant 12 passes décisives.

Le Bayern Munich a trouvé un accord avec Chelsea pour le prêt de Nicolas Jackson.