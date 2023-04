Mercato : le FC Barcelone veut imposer une clause choquante à Lionel Messi

Le FC Barcelone a le sourire. Après la défaite hier soir du Real Madrid face à Girona, les Catalans comptent 14 longueurs d’avance sur les Merengues. Les hommes de Xavi se rapprochent du titre en Liga. Dans le même temps, les Culés ont reçu des signaux positifs concernant le dossier Lionel Messi ces derniers jours. Malgré tout, rien n’est encore fait. D’autant que l’opération ne sera pas évidente financièrement. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du Camp Nou ont de gros problèmes financiers. L’été dernier, ils avaient d’ailleurs vendu certains de leurs actifs pour avoir suffisamment de liquidités pour recruter.



Le Barça veut dégainer une clause insensée

Cet été 2023, le Barça va encore devoir compter ses sous. D’autant que l’écurie catalane doit absolument baisser sa masse salariale. Selon la Gazzetta dello Sport, elle est actuellement de 457 millions d’euros. Ce qui est énorme, surtout pour un club dans le rouge. D’ailleurs, la masse salariale du FCB exploserait avec un retour de Messi, même en baissant ses émoluments. Malgré tout, le club présidé par Joan Laporta compte recruter du lourd cet été. Des joueurs en fin de contrat, comme Lionel Messi ou Ilkay Gündogan, sont ciblés pour éviter de payer un transfert et ne régler qu’une prime à la signature.



C’était déjà le cas la saison dernière, où les Barcelonais ont foncé sur Franck Kessié ou Andreas Christensen. D’ailleurs, les deux joueurs auraient pu quitter le club librement avant le début de saison. En effet, si le Barça n’était pas parvenu à les enregistrer auprès de la Liga avant la 1ère journée, les deux recrues disposaient d’une clause leur permettant de s’en aller gratuitement ailleurs. Et visiblement, les dirigeants catalans ont décidé de faire la même chose avec les prochains renforts estivaux.



Messi et les recrues obligés d’accepter la clause

El Mundo et Relevo expliquent que le Barça envisage la possibilité que les recrues de l’été 2023 puissent ne pas être enregistrées à temps en raison du gouffre financier dans lequel le club se trouve. Ainsi, le club veut obliger les joueurs à signer une clause où ils reconnaissent être conscients des problèmes économiques des Culés. Les médias ajoutent que deux scénarios seront envisagés, à savoir que la recrue ne pourra pas être enregistrée en tant que joueur et que le club ne pourra pas lui garantir d’être inscrit au 20 juillet.



Une façon pour le Barça de se protéger d’un éventuel retournement de veste de la part des joueurs. El Mundo précise que les dirigeants s’engagent aussi à libérer gratuitement sa recrue si jamais il est dans l’une des deux situations. Les Barcelonais comptent aussi payer le reste du salaire du joueur si jamais son nouveau club ne lui verse pas les mêmes émoluments que le FCB. Une clause loufoque que devra donc accepter Lionel Messi, comme les autres potentielles recrues, si jamais il veut faire son retour en Espagne. Il pourrait donc signer et se retrouver libre quelques semaines après. Pas de quoi le rassurer.