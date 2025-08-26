Mercato : le transfert de Nicolas Jackson prévu dans les 48 heures (agent)

« 30 buts en deux saisons, sans un seul penalty. Des hauts, des bas... mais une page se tourne avec les Blues. Toujours reconnaissant pour hier, mais déjà tourné vers demain, avec optimisme. Allemagne, Italie, Angleterre : les options sont nombreuses, la décision est imminente. Merci pour votre soutien, nous voyons vos messages... Nicolas Jackson, transfert prévu dans les 48 heures, insha Allah... », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Arrivé à Chelsea en 2023, Jackson a inscrit 17 buts en 44 matchs lors de sa première saison, puis 13 en 37 apparitions la saison suivante. Malgré ce rendement honorable, Chelsea a choisi de s’en séparer après avoir recruté Liam Delap et Joao Pedro cet été.

Sous contrat jusqu’en 2033, l’ancien joueur de Villarreal souffrait d’un temps de jeu réduit sous Enzo Maresca. Mais une porte de sortie prestigieuse s’ouvre à lui. Selon la presse allemande, le Bayern Munich, qui avait d’abord ciblé Christopher Nkunku, a finalement jeté son dévolu sur l’international sénégalais de 24 ans.

Mieux encore, Sport Bild assure qu’un accord est déjà trouvé entre Nicolas Jackson et le club bavarois, qui représente sa destination rêvée.

Indésirable à Chelsea, Nicolas Jackson s’apprête à tourner la page. Son agent, Diomansy Kamara, a annoncé que l’attaquant sénégalais sera transféré dans les 48 heures.