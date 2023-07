Mercato : les « Lions » très demandés sur le marché des transferts

Le marché des transferts bat son plein chez les joueurs sénégalais. Après le départ du gardien Seny Dieng à Middlesbrough (Championship), c’est le temps des tractations. D’autres joueurs comme Iliman Ndiaye (Sheffield United), Boulaye Dia (Salernitana), Mbaye Niang (Auxerre) ou encore Abdou Diallo (PSG), entrevoient tous d’autres destinations lors de la prochaine saison.





Middlesbrough: Seny Dieng signe pour 4 ans



Dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Seny Dieng a quitté les Queens Park Rangers pour rejoindre une autre formation de Championship, Middlesbrough. Après avoir réussi to traditionnelle visite médicale, le gardien de but à parapher un bail de quatre saisons.



Seny a rendu hommage à son ancien club. Après 7 ans à Queens Park Ranger le moment est venu de se dire au revoir. « Je ne pourrai jamais assez remercier le club pour l'opportunité qu’il m'a donné, en commençant par les propriétaires, les entraineurs, tout le tous les fans tous mes coéquipier poussé perdant les moments de hauts et de bas. Je garderai toujours de ce club de bons souvenirs et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite».



Sheffield: Iliman toujours annoncé à Marseille



Auteur d'une saison aboutie en Championship, Illiman Ndiaye (14 buts et 11 passes décisives) pourrait ne pas suivre Sheffield United en Premier League. En effet, l'attaquant des Lions est courtisé par des clubs de l'élite anglaise.



Mais, lliman pourrait prendre la direction de son club de coeur de l'Olympique de Marseille. Selon RMC, l'international sénégalais, qui a recalé Everton, « souhaite changer d’air cet été » et « veut poursuivre sa carrière dans la cité phocéenne ».



Pour le moment, les dirigeants de l’OM ne sont pas encore prononcés sur le dossier du Sénégalais.





Auxerre: Niang entre Salerne, Konya et Las Palmas



Le parcours de Mbaye Niang est aussi atypique. A 28 ans, l'attaquant sénégalais va découvrir un 11 club en quasiment autant d'années de carrière. Lors de la saison écoulée, à l'AJ Auxerre, l'ancien attaquant de Rennes a tout de même planté à 7 reprises, en 32 rencontres. De quoi intéresser plusieurs équipes, en sachant que l'ancien bordelais est libre de tout contrat.



Selon L'Equipe, Las Palmas et Konyaspor ont déjà soumis une offre pour enrôler Mbaye noté également que Salernitana est également intéressé. Le buteur va donc continuer de voyager vers un nouveau club et pourquoi pas, un nouveau pays.







Boulaye Dia courtisé par plusieurs écuries de la Serie A



Elément clef du maintien de Salernitana en Serie A avec ses 16 réalisations, Boulaye Dia a conquis l’Italie. Plusieurs clubs italiens comme l’AS Rome, la Fiorentina ou encore l’AC Milan souhaitent s’offrir le serial buteur sénégalais cet été.



D’après plusieurs médias italiens, les Lombards sont déterminés à payer la clause libératoire du buteur de 26 ans, estimée à 25 millions d’euros (16,3 milliards FCFA). Les rouge-noir devraient même entamer les négociations dans les prochaines heures avec Salernitana pour le transfert de Boulaye.



Galatasaray et Fenerbahce s’intéressent à Abdou Diallo



Ayant rejoint le Paris Saint-Germain en 2019 en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo devrait sauf retournement de situation quitter la capitale.



Depuis son retour en France, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a jamais réussi à s’imposer au PSG. Prêté à Leipzig la saison passée, le club allemand n’a pas levé l’option d’achat du champion d’Afrique. Le défenseur des « Lions » est sur la sellette.



Les clubs de la Super Lig (Turquie) sont également dans les rangs pour recruter le Sénégalais. La saison prochaine, Diallo pourrait se retrouver à Galatasaray qui est en train de se renforcer pour la Ligue des champions. Le champion de Turquie n’est pas le seul dans ce dossier puisque son rival Fenerbahce s’est renseigné sur le défenseur sénégalais.