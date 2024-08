Mercato : un club veut faire revenir Habib Diallo en France

Les dirigeants de Lens ont fait une offre à Al-Shabab (Arabie saoudite) pour faire venir Habib Diallo. Le club nordiste a proposé un prêt avec une option d'achat avec des conditions facilement atteignables. Selon L’Équipe, les deux clubs sont en discussion.



L'attaquant sénégalais avait quitté la Ligue 1 et Strasbourg il y a un an, lors de l'été 2023. En une saison au Moyen-Orient, Habib Diallo a marqué 5 buts en 30 matches. Il pourrait faire son retour en France, où il a disputé 150 matches dans le Championnat, pour 53 buts et 11 passes décisives.