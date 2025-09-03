Mercure dans le poisson importé : le ministère des Pêches rassure, le Brown Croaker déclaré sans danger pour la consommation

À la suite d’interrogations relayées par les médias sur la présence supposée de mercure dans certains poissons importés, notamment le Brown Croaker, le Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a apporté des précisions pour rassurer l’opinion publique.Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la Direction des Industries de Transformation de la Pêche (DITP) « a rappelé que tous les produits de la pêche et de l’aquaculture importés au Sénégal font l’objet de contrôles sanitaires stricts. » Ces vérifications incluent l’inspection documentaire et physique, l’évaluation sensorielle, ainsi que des analyses en laboratoire obligatoires. Selon le document, les contrôles visent à détecter la présence éventuelle de métaux lourds (mercure, plomb, cadmium), de résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires.« La commercialisation d’un produit n’est autorisée qu’après réception de résultats d’analyses conformes aux normes sanitaires. Chaque lot doit être accompagné d’un certificat délivré par l’autorité compétente, garantissant sa salubrité et son innocuité », indique la note.Les résultats récents d’analyses effectuées par des laboratoires accrédités confirment que les niveaux de mercure et d’autres métaux lourds contenus dans le Brown Croaker respectent pleinement les normes de sécurité alimentaire. « La consommation de ce poisson ne présente aucun risque pour la santé humaine », a tenu à souligner le ministère.Réaffirmant son rôle d’autorité de contrôle et de certification, le ministère appelle par ailleurs les acteurs et les citoyens à faire preuve de responsabilité dans leurs déclarations, particulièrement lorsqu’elles concernent la santé publique.