Messi, c'est aussi 350 victoires en Liga

Il n'a pas marqué mais a parfaitement servi Ansu Fati à deux reprises pour que le jeune de la Masia le fasse à sa place. Deux nouvelles décisives pour une nouvelle victoire en Liga de Leo Messi.



Fort de sa victoire contre Levante sur le score de 2-1, Leo Messi a atteint la barre des 350 succès en Liga. Personne n'en a remporté plus que lui. Il avait déjà dépassé Casillas il y a 16 victoires de cela.



Le plus étonnant n'est pas de voir Messi atteindre ce chiffre, mais plutôt le pourcentage de victoires de l'Argentin, qui n'a eu beosin que de 469 petits matches.



Messi a gagné 74,6% de ses matches de Liga. Messi gagne trois des quatre matches disputés en championnat espagnol. Hallucinant. Mais 350 n'est pas le seul chiffre du jour pour Leo Messi, qui a également remporté son 200ème succès au Camp Nou en Liga.



Si le pourcentage précédent était déjà élevé, celui-ci est encore plus impressionnant. Messi a gagné 200 matches en 236 rencontres au Camp Nou, soit un pourcentage de victoires de 84,7%.