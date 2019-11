Messi fait les gros titres en Argentine après la victoire face au Brésil, la jeunesse de la Roja encensée en Espagne

Le retour victorieux du Messi De l’autre côté de l’Atlantique, on ne parle que du retour de Lionel Messi avec l’Argentine. Un come-back gagnant pour La Pulga qui a marqué le seul but de la rencontre face au Brésil, sur un penalty inscrit en deux temps. D’ailleurs, il ne fait pas la Une qu’en Espagne, puisqu’au pays aussi on célèbre son retour en grâce. « Ramène moi la caipirinha », s’amuse par exemple Olé. Le journal Mundo D parle du « doux goût de gagner le Brésil ». Enfin, le quotidien Rio Negro se régale du « retour de Messi avec un but et la victoire ». « La Roja du futur » On part maintenant en Espagne, où la Roja s’est imposé largement, 7 buts à 0 contre Malte. L’équipe de Robert Moreno était pourtant bien remaniée, avec plusieurs joueurs dont c’était la première ou deuxième sélection, à l’instar d’un Pau Torres, d’un Dani Olmo ou d’un Gerard Moreno. Malgré cela l’Espagne s’est baladée tout simplement, et « les nouveaux ont apporté des buts », résume Marca. Pour As, hier c’était « le bal des débutants », où beaucoup ont marqué pour la première fois en sélection. Et puis selon Mundo Deportivo, on a vu « la Roja du futur » hier soir. Mancini entre dans l’histoire du foot italien En Italie aussi on parle sélection, en effet la Squadra Azzura a encore gagné ce vendredi 3 buts à 0 contre la Bosnie-Herzégovine. Une dixième victoire de rang pour les Transalpins et un record historique pour Roberto Mancini le sélectionneur. Avant cela la plus longue série de victoire datait de 1938-39, lorsque Vittorio Pozzo était à la tête de l’Italie. Forcément cela fait les gros titres de la presse sportive, comme ici avec le Corriere dello sport. D’après Tuttosport c’est tout simplement « historique ». De même que La Gazzetta dello sport qui met aussi à l’honneur la sélection italienne.