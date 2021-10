Mesures contre la hausse des prix des denrées : plus de 1.500 commerçants interpellés

Un mois après avoir pris des mesures drastiques pour faire face à l’augmentation des prix des denrées de premières nécessités, la Direction du commerce intérieur a fait le point lundi. Il ressort de cette évaluation que plus de 1.500 commerçants ont été interpellés et remis à l’ordre et plus de 27 millions FCFA ont été collectés comme amendes.



« Un niveau d’application de 87% est répertorié aux termes des actons au courant du mois de septembre comme attestent les résultats suivant », a fait savoir la direction du commerce intérieur.



Pour autant, la direction a révélé dans son bilan que 8.542 point de vente ont été contrôlés, 105 marchés visités et 1.561 commerçants convoqués. La direction du commerce intérieur informe que le montant des amendes est estimé à 27.585.000 FCFA.



Elle renseigne également que 77,650 tonnes de sucre ont été saisies, ainsi que 19,950 tonnes de riz, 889 bonbonnes de gaz butane. Les saisies ont été restituées à chaque fois après le paiement de l’amende.