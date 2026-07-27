USSEIN : les nouveaux campus pédagogiques de Fatick et Kaffrine officiellement réceptionnés

Le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, et son collègue de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara, ont procédé, ce lundi 27 juillet 2026, à la réception officielle des nouvelles infrastructures pédagogiques de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), sur les campus de Fatick et de Kaffrine.
Selon une note du ministère des Infrastructures, les ouvrages réceptionnés comprennent des Unités de Formation et de Recherche (UFR) entièrement équipées.. Elles disposent des salles de classe modernes, des laboratoires, des bibliothèques ainsi que d’autres espaces pédagogiques répondant aux standards de l’enseignement supérieur.
Le ministère souligne que cette réalisation constitue une étape majeure dans le renforcement des capacités de l’USSEIN. “Elle offrira un meilleur cadre d’apprentissage, favorisera le développement de la recherche et améliorera les conditions d’accueil des étudiants, des enseignants et de l’ensemble de la communauté universitaire”, indique la même source.
Selon une note du ministère des Infrastructures, les ouvrages réceptionnés comprennent des Unités de Formation et de Recherche (UFR) entièrement équipées.. Elles disposent des salles de classe modernes, des laboratoires, des bibliothèques ainsi que d’autres espaces pédagogiques répondant aux standards de l’enseignement supérieur.
Le ministère souligne que cette réalisation constitue une étape majeure dans le renforcement des capacités de l’USSEIN. “Elle offrira un meilleur cadre d’apprentissage, favorisera le développement de la recherche et améliorera les conditions d’accueil des étudiants, des enseignants et de l’ensemble de la communauté universitaire”, indique la même source.
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