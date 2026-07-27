Trafic transfrontalier : 116 kg de chanvre indien saisis à Yillimalo

Le Secteur frontalier de Moussala a procédé, le 24 juillet 2026, à la saisie de 116 kilogrammes de chanvre indien à Yillimalo, a annoncé la Police nationale.



Selon les autorités, l'opération a été menée par les éléments du poste de police frontalier de Yillimalo, qui ont découvert la cargaison transportée à bord d'une moto de marque TVS Apache 180.



La saisie est intervenue lors d'une patrouille de routine effectuée le long de la berge du fleuve Falémé, à hauteur de Linguèkhoto. Cette mission visait à s'assurer du respect de la fermeture de la frontière dans cette zone jugée stratégique.



Au cours de leur mission, les policiers ont surpris deux individus qui venaient de débarquer d'une pirogue en provenance d'un pays voisin. À la vue des forces de l'ordre, les deux suspects ont abandonné leur chargement avant de se jeter dans le fleuve pour rejoindre, à la nage, le territoire étranger.



Les agents ont alors procédé à la saisie de la moto ainsi que de deux cartons et d'un sac de voyage contenant du chanvre indien. Le poids total de la drogue est estimé à 116 kilogrammes.



La Police nationale indique que les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les personnes impliquées dans ce trafic transfrontalier de stupéfiants.